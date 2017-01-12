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https://sport.mail.ru/news/football-national/28404008/
12 января 2017, 13:55 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболистки РФ сыграют контрольные игры с финками, словачками, румынками, голландками

Футболистки сборной России проведут товарищеские матчи с командами Финляндии, Словакии, Румынии и Нидерландов на тренировочном сборе в Аликанте (Испания) в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017, сообщается на официальном сайте РФС.

В рамках сбора, который продлится с 16 по 25 января, россиянки сыграют четыре товарищеских матча: с Финляндией (18 января), Словакией (20 января), Румынией (22 января) и Нидерландами (24 января).

«Мы понимаем, что нельзя ограничиваться резервами, которые у нас сегодня есть, поэтому на январском учебно-тренировочном сборе решили просмотреть ряд молодых перспективных футболисток. Кадры нельзя терять из виду, ведь вскоре после чемпионата Европы нам предстоит отбор на чемпионат мира-2019. На сбор отправятся 24 игрока, и, понимая, что в межсезонье они находятся не в оптимальной форме, каждая из футболисток проведет максимум две игры», — сказала главный тренер российской команды Елена Фомина.

Полностью состав сборной России на предстоящий сбор:

вратари — Алена Беляева («Чертаново»), Юлия Гриченко, Елизавета Щербакова (обе — «Россиянка»);.

защитницы — Анастасия Акимова, Дарья Макаренко (обе — «Звезда-2005»), Анна Беломытцева («Рязань-ВДВ»), Юлия Гордеева, Екатерина Морозова (обе — «Чертаново»), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова (обе — «Россиянка»), Татьяна Шейкина (ЦСКА);.

полузащитницы — Алена Андреева, Маргарита Черномырдина (обе — «Чертаново»), Ксения Веселуха, Елена Морозова, Наталья Соколова (все — «Кубаночка»), Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева (обе — «Звезда-2005»), Екатерина Сочнева, Елена Терехова, Анна Чоловяга (все — «Россиянка»);.

нападающие — Елена Данилова («Рязань-ВДВ»), Надежда Карпова, Нелли Коровкина (обе — «Чертаново»).

На чемпионате Европы, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах, сборная России сыграет в группе B с командами Италии, Швеции и Германии. Две лучшие команды группы завоюют путевки в ¼ финала.
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