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12 января 2017, 12:26 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России сохранила 56-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сборная России сохранила 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в ее активе 592 очка. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины. Увеличить
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Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в декабре. Предыдущим антирекордом россиян было 55-е место в ноябре 2016 года, а до этого — 40-е место в декабре 1998 года.

При составлении рейтинга учитываются все встречи команды — официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.

Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).

Российская сборная неудачно выступила на чемпионате Европы 2016 года, не сумев выйти в плей-офф. Россияне сыграли вничью с англичанами (1:1, 11 июня), уступили словакам (1:2, 15 июня) и валлийцам (0:3, 20 июня). После завершения турнира национальная команда провела пять товарищеских матчей — 31 августа с командой Турции (0:0), 6 сентября со сборной Ганы (1:0), 9 октября с костариканцами (3:4), 10 ноября с командой Катара (1:2) и 15 ноября со сборной Румынии (1:0).

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