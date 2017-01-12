Сборная России сохранила 56-е место в рейтинге ФИФА
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сборная России сохранила 56-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в ее активе 592 очка. Об этом сообщает
пресс-служба ФИФА.
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Сборная России опустилась на рекордно низкое 56-е место в декабре. Предыдущим антирекордом россиян было 55-е место в ноябре 2016 года, а до этого — 40-е место в декабре 1998 года.
При составлении рейтинга учитываются все встречи команды — официальные и товарищеские. Однако официальные игры идут в зачет рейтинга ФИФА с большим коэффициентом, чем товарищеские.
Лидером рейтинга осталась сборная Аргентины (1634 очка), следом за ней расположились команды Бразилии (1544) и Германии (1433).
Российская сборная неудачно выступила на чемпионате Европы 2016 года, не сумев выйти в
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