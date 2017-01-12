Казахстан не изменил своего положения в рейтинге FIFA
Опубликован первый в 2017 году
рейтинг-лист сборных команд FIFA, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная Казахстана сохранила прежнюю позицию рейтинга, оставшись на 98-м месте.
Первую тройку
Рейтинг FIFA (на 12 января 2017 года):
1 (1). Аргентина — 1634 очка
2 (2). Бразилия — 1544
3 (3). Германия — 1433
4 (4). Чили — 1404
5 (5). Бельгия — 1368
6 (6). Колумбия — 1345
7 (7). Франция — 1305
8 (8). Португалия — 1229
9 (9). Уругвай — 1187
10 (10). Испания — 1166.
30 (30). Украина — 804
56 (56). Россия — 592
61 (62). Узбекистан — 568
74 (74). Беларусь — 470
86 (86). Армения — 412
90 (90). Азербайджан — 386
98 (98). Казахстан — 354
105 (105). Литва — 324
110 (111). Латвия — 304
117 (116). Эстония — 289
121 (118). Грузия — 281
124 (122). Кыргызстан — 265
132 (129). Таджикистан — 231
143 (142). Туркменистан — 200
164 (164). Молдова — 138.
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