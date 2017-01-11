Футболисты сборной Петербурга вышли в плей-офф Мемориала Гранаткина
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборная
Санкт-Петербурга по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла команду Молдавии со счетом 3:0 в матче второго тура группового турнира Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
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Забитыми мячами отметились Руслан Казаков (37-я, 53-я минута) и Ефрем Вартанян (61). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок петербуржцев Максим Петров.
Эта победа позволила сборной
В группе C оба матча завершились вничью. Сборные Казахстана и Азербайджана сыграли со счетом 2:2, а словаки и литовцы мячей друг другу не забили.
Международный турнир юношеских команд памяти Валентина Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает
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