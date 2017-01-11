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https://sport.mail.ru/news/football-national/28396574/
11 января 2017, 21:47 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты сборной Петербурга вышли в плей-офф Мемориала Гранаткина

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла команду Молдавии со счетом 3:0 в матче второго тура группового турнира Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

МОСКВА 11 января. /ТАСС/. Сборная <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> по футболу составленная из игроков не старше 18 лет обыграла команду Молдавии со счетом 3:0 в матче второго тура группового турнира Мемориала <span class=error>Гранаткина</span> который проходит в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Забитыми мячами отметились Руслан Казаков (37-я, 53-я минута) и Ефрем Вартанян (61). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок петербуржцев Максим Петров.

Эта победа позволила сборной Санкт-Петербурга занять первое место в группе D, в другом матче которой сборные Ирана и Словении сыграли вничью — 1:1. Петербуржцы набрали после двух матчей 6 очков, словенцы с двумя идут вторыми, команды Ирана и Молдавии набрали по одному очку.

В группе C оба матча завершились вничью. Сборные Казахстана и Азербайджана сыграли со счетом 2:2, а словаки и литовцы мячей друг другу не забили.

Международный турнир юношеских команд памяти Валентина Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает Санкт-Петербург. Сборные СССР и России выигрывали главный приз 18 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. Год назад кубок достался сборной Словении.
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