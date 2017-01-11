Футболисты сборной Петербурга вышли в плей-офф Мемориала Гранаткина

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Забитыми мячами отметились Руслан Казаков (37-я, 53-я минута) и Ефрем Вартанян (61). На 85-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок петербуржцев Максим Петров.

Эта победа позволила сборной Санкт-Петербурга занять первое место в группе D, в другом матче которой сборные Ирана и Словении сыграли вничью — 1:1. Петербуржцы набрали после двух матчей 6 очков, словенцы с двумя идут вторыми, команды Ирана и Молдавии набрали по одному очку.

В группе C оба матча завершились вничью. Сборные Казахстана и Азербайджана сыграли со счетом 2:2, а словаки и литовцы мячей друг другу не забили.