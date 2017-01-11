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https://sport.mail.ru/news/football-national/28394370/
11 января 2017, 17:40 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Чили обыграл Хорватию и в финале турнира в Китае встретится с Исландией

Чили победил Хорватию в полуфинале China Cup. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти хорваты не смогли реализовать два удара.

В их составе на поле вышел бывший футболист «Спартака» Филип Озобич из «Габалы».

Таким образом, Чили в финале встретится с Исландией, обыгравшей накануне Китай (2:0), а Хорватия сыграет с китайцами в матче за третье место. Отметим, что в турнире участвуют команды в неоптимальных составах.

China Cup.

Полуфинал.

Чили — Хорватия — 1:1 (1:0, 0:1). Пенальти — 4:1.

Голы: Пинарес, 18 (1:0). Андрияшевич, 76 (1:1).
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