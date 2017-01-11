Чили обыграл Хорватию и в финале турнира в Китае встретится с Исландией

В их составе на поле вышел бывший футболист «Спартака» Филип Озобич из «Габалы».

Таким образом, Чили в финале встретится с Исландией, обыгравшей накануне Китай (2:0), а Хорватия сыграет с китайцами в матче за третье место. Отметим, что в турнире участвуют команды в неоптимальных составах.

China Cup.

Полуфинал.

Чили — Хорватия — 1:1 (1:0, 0:1). Пенальти — 4:1.

Голы: Пинарес, 18 (1:0). Андрияшевич, 76 (1:1).