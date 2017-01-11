От Махреза до Адебайора. За кем следить на Кубке Африки-2017

Рияд МАХРЕЗ (Алжир, «Лестер»), 25 лет.

Атакующий полузащитник, родившийся в парижском пригороде — один из главных творцов «лестерского чуда». В прошлом сезоне с 17 забитыми голами он стал 5-м снайпером в английской премьер-лиге и вторым бомбардиром своего клуба после Варди. По итогам минувшего года Махрез признан лучшим футболистом Африки как Африканской конфедерацией футбола (КАФ), так и радиослушателями ВВС. В опросах France Football и ФИФА, определяющих сильнейшего футболиста планеты, алжирец занял 7-е места.

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ (Габон, «Боруссия» Д), 27 лет.

Нападающий, также появившийся на свет во Франции (в Лавале), был лучшим футболистом Африки по итогам 2015 года. Теперь в опросе КАФ он несколько отстал от Махреза (131 очков против 361). Зато коллеги, принявшие участие в опросе журнала Kicker, признали его лучшим игроком германской бундеслиги в первой части сезона. В ходе нее форвард, близкий к осуществлению мечты о «Реале», за который страстно болел его дед-испанец, забил 16 голов в 15 матчах.

Садио МАНЕ (Сенегал, «Ливерпуль»), 24 года.

Сенегалец хорошо проявляет себя в «Ливерпуле», в который перешел летом из «Саутгемптона» за 34 миллиона фунтов, что сделало его самым дорогостоящим африканским футболистом в истории. Ранее рекорд, равный 28 миллионам фунтов, принадлежал трансферу Бони в январе 2015 года из «Суонси» в «Манчестер Сити». На счету Мане — 9 голов в премьер-лиге. Его отъезд на Кубок Африки побуждает Юргена Клоппа искать замену, и, как утверждает британская газета The Mirror, выбор номер один — спартаковец Промес.

Мохамед САЛАХ (Египет, «Рома»), 24 года.

В недавнем прошлом нападающий «Челси» был летом приобретен римским клубом, который воспользовался соответствующей опцией после того, как египтянин провел в его рядах сезон на правах аренды. Это важная фигура в команде, занимающей вторую строчку в чемпионате Италии. На счету Салаха в текущем сезоне — 8 голов в серии А и еще один в Лиге Европы.

Серж ОРЬЕ (Кот-д’Ивуар, «Пари Сен-Жермен»), 24 года.

Правый защитник «ПСЖ» часто привлекает внимание к своей персоне неприглядными выходками. То он «в шутку» оскорбил в интернет-приложении Periscope главного тренера Лорана Блана и партнеров по команде, то подрался с полицейским при выходе из ночного клуба, за что приговорен в сентябре к двум годам тюрьмы и теперь ждет решения по апелляции. Однако футболист Орье примечательный. Он неустанно и продуктивно участвует в атаках, передвигаясь по всей бровке от флажка до флажка.

Аймен АБДЕННУР (Тунис, «Валенсия»), 26 лет.

Болельщики «Зенита», наверняка, запомнили мощного центрального защитника, который, играя в конце 2014 года в Лиге чемпионов за «Монако», не только «снимал верх», но и забил головой гол в ворота гостей, развеявший надежды на выход в 1/8 финала. Впрочем, год спустя питерцы взяли реванш у тунисца, дважды победив «Валенсию», в которую тот перебрался. Между тем в 2012 году Абденнура хотел приобрести «Спартак», вроде бы предлагавший за него «Тулузе» 12 миллионов евро, а позже он привлекал внимание многих европейских грандов, а также «Анжи».

Андре АЙЮ (Гана, «Вест Хэм»), 27 лет.

Сын Абеди Пеле готовится принять участие в 5-м для себя розыгрыше Кубка Африки. Дважды финалист (2010, 2015) и дважды полуфиналист (2008, 2012), он мечтает вместе с 25-летним братом Джорданом о победе в турнире, который Гана не выигрывала с 1982 года. В 2013 году, когда Андре пропустил Кубок Африки из-за травмы, «Черные звезды» также дошли до полуфинала. Таким образом, они неизменно оказывались в квартете сильнейших на протяжении пяти розыгрышей подряд. Это рекорд.

Асамоа ГЬЯН (Гана, «Аль-Ахли, ОАЭ), 31 год.

Звездный час нападающего пробил на ЧМ-2010 в ЮАР. В ходе того турнира Гана добралась до ¼ финала, повторив высшее достижение для сборных из Африки. Гьян, в то время игрок «Ренна», поначалу исправно исполнял 11-метровые, которые принесли в групповом турнире победу над Сербией и ничью с Австралией, а также забил в 1/8 финала победный гол в ворота США. Однако затем в памятном матче с Уругваем он пробил с пенальти под занавес дополнительного времени в перекладину, после чего «Черные звезды» проиграли серию 11-метровых. Лучший бомбардир в истории сборной (48 мячей) и рекордсмен по числу забитых голов в финальных турнирах ЧМ среди африканцев (6), форвард в последние пять лет играл то в ОАЭ, то в Китае. Ударная сила Ганы во многом будет зависеть от того, в какой форме подошел к турниру ее капитан.

Жонатан ПИТРУАПА (Буркина-Фасо, «Ан-Наср», ОАЭ), 30 лет.

Клубная карьера буркинийского полузащитника частично похожа на биографию Гьяна. После немецкого периода («Фрайбург», «Гамбург») он тоже выступал за «Ренн», а потом уехал в ОАЭ, после чего ушел в тень. Между тем по итогам Кубка Африки-2013, на котором сборная Буркина-Фасо сенсационно дошла до финала, созидательный и техничный футболист, которого в СМИ сравнивали то с Жервинью, то даже с Криштиану Роналду, был признан лучшим футболистом турнира.

Эмманюэль АДЕБАЙОР (Того, без клуба), 32 года.

В 2008 году тоголезец, защищавший цвета лондонского «Арсенала», был признан КАФ сильнейшим игроком Африки. В последующем он выступал за «Манчестер Сити», «Реал» и «Тоттенхэм». Однако после сезона-2014/15, который он закончил лучшим бомбардиром «шпор» во всех турнирах (14 голов), карьера пошла на спад. Форвард провел полгода в «Кристал Пэлас», а потом и вовсе оказался без клуба — сделка с «Лионом» в сентябре сорвалась. Капитан сборной Того был взбешен. Теперь ему предстоит доказать профпригодность на Кубке Африки в рядах «ястребов», где он безусловный авторитет.