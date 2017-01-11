Сборная Казахстана сыграла вничью с Азербайджаном на Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге

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Матч группы С проходил сегодня, 11 января, и завершился ничьей 2:2. В составе нашей сборной отличились Динмухамед Кашкен и Еркебулан Сейдахмет, забившие на 17-й и 53-й минутах соответственно.

Напомним, в первом матче на турнире Казахстан сыграл вничью со Словакией. В заключительном матче группы наши футболисты встретятся с командой Литвы, эта встреча состоится 13 января в 15:00 по времени Астаны.

Напомним, Мемориал Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА Валентине Гранаткине. В турнире принимают участие 16 команд, которые разбиты на четыре группы.

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