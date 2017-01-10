Сборные Камеруна и Зимбабве по футболу сыграли вничью в товарищеском матче
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Сборные Камеруна и Зимбабве по футболу не сумели выявить победителя в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. На гол Тендаи Ндоро на 14-й минуте камерунцы ответили точным ударом Бенжамена Муканджо с пенальти на 28-й минуте.
В еще одном товарищеском матче сборная Алжира разгромила команду Мавритании — 6:0.
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