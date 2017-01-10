Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28383895/
10 января 2017, 23:18 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборные Камеруна и Зимбабве по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Сборные Камеруна и Зимбабве по футболу не сумели выявить победителя в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. На гол Тендаи Ндоро на 14-й минуте камерунцы ответили точным ударом Бенжамена Муканджо с пенальти на 28-й минуте.

В еще одном товарищеском матче сборная Алжира разгромила команду Мавритании — 6:0.

Сборная Зимбабве
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Камеруна
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года