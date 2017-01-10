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10 января 2017, 23:03 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Белорусские футболисты проиграли индийцам на турнире в Санкт-Петербурге

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-18) неудачно провели второй матч на турнире памяти Валентина Гранаткина в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусы встречались с командой Индии которая в первом туре <span class=error>разгромно</span> проиграла сборной России 0:8 и неожиданно уступили с минимальным счетом 0:1. Увеличить
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Сегодня белорусы встречались с командой Индии, которая в первом туре разгромно проиграла сборной России 0:8, и неожиданно уступили с минимальным счетом 0:1. Белорусы имели заметное преимущество, но не смогли его реализовать, а вот соперники использовали свою возможность, и на 68-й минуте Таталь Комаль забил победный гол в ворота Никиты Лазовского. В стартовом поединке предварительной группы В белорусские футболисты сыграли вничью со сверстниками из Латвии — 2:2. Свой заключительный матч первого этапа соревнований подопечные Романа Киренкина проведут 12 января против россиян, которые сегодня одержали вторую викторию, одолев латвийских футболистов с минимальным перевесом — 1:0. Положение команд после двух игровых дней: Россия — 6 очков (разница мячей — 9−0), Индия — 3 (1−8), Беларусь — 1 (2−3), Латвия — 1 (2−3).

Положение дел в остальных квартетах:

А — Болгария — 4 (2 матча; разница мячей — 1:0), Греция — 3 (2; 4−1), Таджикистан — 3 (2; 1−1), Эстония — 1 (2; 0−4);.

С — Литва — 3 (1; 2−1), Словакия — 1 (1; 0−0), Казахстан — 1 (1; 0−0), Азербайджан — 0 (1; 1−2);.

D — Санкт-Петербург — 3 (1; 2−1), Словения — 1 (1; 0−0), Молдова — 1 (1; 0−0), Иран — 0 (1; 1−2).

После окончания предварительного этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

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