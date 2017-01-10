Российские футболисты обыграли сборную Латвии в матче мемориала Гранаткина

Бельгийский футболист японского «Киото Санга» Кевин Орис выразил уверенность, что его соотечественник Аксель Витсель скоро перестанет попадать в сборную страны из-за перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Хавбек перешел в китайский клуб из «Зенита» в начале января. Его зарплата составит в районе 18 миллионов евро.