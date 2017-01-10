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10 января 2017, 21:35 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Российские футболисты обыграли сборную Латвии в матче мемориала Гранаткина

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Латвии в матче на международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

МОСКВА 10 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболисты сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Латвии в матче на международном юношеском турнире памяти первого <nobr>вице-президента</nobr> ФИФА Валентина <span class=error>Гранаткина</span> который проходит в <nobr>Санкт-Петербурге.</nobr> Увеличить
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Встреча группы B, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Автором единственного гола стал Александр Руденко, на 66-й минуте реализовавший пенальти.

На старте турнира россияне разгромили сборную Индии — 8:0. В третьем матче 12 января сборная России сыграет с командой Белоруссии.

Результаты остальных игр турнира, прошедших во вторник:

Эстония — Греция — 0:4,

Болгария — Таджикистан — 1:0,

Индия — Белоруссия — 1:0.
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