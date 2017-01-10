Российские футболисты обыграли сборную Латвии в матче мемориала Гранаткина
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Латвии в матче на международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
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Встреча группы B, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Автором единственного гола стал Александр Руденко, на 66-й минуте реализовавший пенальти.
На старте турнира россияне разгромили сборную Индии — 8:0. В третьем матче 12 января сборная России сыграет с командой Белоруссии.
Результаты остальных игр турнира, прошедших во вторник:
Эстония — Греция — 0:4,
Болгария — Таджикистан — 1:0,
Индия — Белоруссия — 1:0.
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