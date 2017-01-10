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— Нужно понимать, что бельгиец, который уезжает играть далеко, будет забыт, — цитирует niewsblad.be Ориса.

— И Аксель Витсель?

— Боюсь, что так. Россия — не Китай. Акселя ждут совсем другие тренировки, другая психология. И ему будет тяжело пробиться в сборную. Думаю, для его перспектив в национальной команде это смертельный приговор. Но с финансовой точки зрения, очевидно, это был лучший выбор.