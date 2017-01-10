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10 января 2017, 19:22 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Кевин Орис: Переход в Китай — приговор перспективам Витселя в сборной

Бельгийский футболист японского «Киото Санга» Кевин Орис выразил уверенность, что его соотечественник Аксель Витсель скоро перестанет попадать в сборную страны из-за перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Хавбек перешел в китайский клуб из «Зенита» в начале января. Его зарплата составит в районе 18 миллионов евро.

Бельгийский футболист японского Киото <span class=error>Санга</span> <span class=error>Кевин</span> <span class=error>Орис</span> выразил уверенность что его соотечественник <span class=error>Аксель</span> <span class=error>Витсель</span> скоро перестанет попадать в сборную страны <nobr>из-за </nobr>перехода в Тяньцзинь Цюаньцзянь. Хавбек перешел в китайский клуб из Зенита в начале января. Его зарплата составит в районе 18 миллионов евро. Увеличить
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— Нужно понимать, что бельгиец, который уезжает играть далеко, будет забыт, — цитирует niewsblad.be Ориса.

— И Аксель Витсель?

— Боюсь, что так. Россия — не Китай. Акселя ждут совсем другие тренировки, другая психология. И ему будет тяжело пробиться в сборную. Думаю, для его перспектив в национальной команде это смертельный приговор. Но с финансовой точки зрения, очевидно, это был лучший выбор.

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