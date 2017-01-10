Кевин Орис: Переход в Китай — приговор перспективам Витселя в сборной
Бельгийский футболист японского «Киото Санга» Кевин Орис выразил уверенность, что его соотечественник Аксель Витсель скоро перестанет попадать в сборную страны
из-за перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Хавбек перешел в китайский клуб из «Зенита» в начале января. Его зарплата составит в районе 18 миллионов евро.
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— Нужно понимать, что бельгиец, который уезжает играть далеко, будет забыт, — цитирует niewsblad.be Ориса.
— И Аксель Витсель?
— Боюсь, что так. Россия — не Китай. Акселя ждут совсем другие тренировки, другая психология. И ему будет тяжело пробиться в сборную. Думаю, для его перспектив в национальной команде это смертельный приговор. Но с финансовой точки зрения, очевидно, это был лучший выбор.
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