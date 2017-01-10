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10 января 2017, 18:31 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА утвердила регламент Кубка конфедераций в России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) по итогам заседания совета организации утвердила регламент Кубка конфедераций 2017 года в России. Об этом ТАСС заявил глава оргкомитета «Россия-2018», президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Виталий Мутко отметил что ФИФА внесла ряд изменений в регламентирующие документы чтобы на турнире смогли выступить сильнейшие игроки. Увеличить
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«Утвердили регламент Кубка конфедераций. С сегодняшнего дня он вступает в силу», — сказал он.

Мутко также отметил, что ФИФА внесла ряд изменений в регламентирующие документы, чтобы на турнире смогли выступить сильнейшие игроки.

«Утвердили несколько изменений в регламент по статусу и переходу игроков. Раньше он предполагал, что игроки отпускаются на турниры категории А только один раз в году. Сейчас сделано исключение для сборной Мексики и африканской команды, потому что в этом году у них есть и другие турниры. В общем клубы обязали отпустить игроков в сборную на оба турнира, чтобы все смогли сыграть сильнейшими составами», — рассказал он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В группе А выступят команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, в квартете В — сборные Чили, Германии, Австралии, а также победитель стартующего 14 января Кубка африканских наций.
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