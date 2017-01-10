ФИФА утвердила регламент Кубка конфедераций в России

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«Утвердили регламент Кубка конфедераций. С сегодняшнего дня он вступает в силу», — сказал он.

Мутко также отметил, что ФИФА внесла ряд изменений в регламентирующие документы, чтобы на турнире смогли выступить сильнейшие игроки.

«Утвердили несколько изменений в регламент по статусу и переходу игроков. Раньше он предполагал, что игроки отпускаются на турниры категории А только один раз в году. Сейчас сделано исключение для сборной Мексики и африканской команды, потому что в этом году у них есть и другие турниры. В общем клубы обязали отпустить игроков в сборную на оба турнира, чтобы все смогли сыграть сильнейшими составами», — рассказал он.