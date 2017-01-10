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10 января 2017, 18:39 | Футбол: Сборные | ТАСС

Роналду заявил, что мечтает выиграть Кубок конфедераций в России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), мечтает о победе в Кубке конфедераций 2017 года в России. Слова игрока приводит пресс-служба ФИФА.

По словам лучшего футболиста 2016 года победить на соревнованиях такого уровня будет трудно но в футболе все возможно. Увеличить
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В понедельник в Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Роналду получил приз лучшему футболисту. В 2016 году он с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сборная Португалии с Роналду в роли капитана впервые в истории выиграла чемпионат Европы.

«Это впервые, когда Португалия поборется за Кубок конфедераций, это будет красиво. Очевидно, что это мечта — стать победителем этого турнира. Мы знаем, что это будет трудно, там будут великие команды, но в футболе все возможно», — считает Роналду.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи («Фишт») и Казани («Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля.

Жеребьевка турнира прошла 26 ноября в Казани, сборная Португалии на групповом этапе соревнований встретится с командами России, Новой Зеландии и Мексики.

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