Роналду заявил, что мечтает выиграть Кубок конфедераций в России

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В понедельник в Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Роналду получил приз лучшему футболисту. В 2016 году он с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сборная Португалии с Роналду в роли капитана впервые в истории выиграла чемпионат Европы.

«Это впервые, когда Португалия поборется за Кубок конфедераций, это будет красиво. Очевидно, что это мечта — стать победителем этого турнира. Мы знаем, что это будет трудно, там будут великие команды, но в футболе все возможно», — считает Роналду.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи («Фишт») и Казани («Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля.

Жеребьевка турнира прошла 26 ноября в Казани, сборная Португалии на групповом этапе соревнований встретится с командами России, Новой Зеландии и Мексики.