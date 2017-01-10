Роналду заявил, что мечтает выиграть Кубок конфедераций в России
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший лучшим футболистом 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), мечтает о победе в Кубке конфедераций 2017 года в России. Слова игрока приводит
пресс-служба ФИФА.
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В понедельник в Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Роналду получил приз лучшему футболисту. В 2016 году он с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сборная Португалии с Роналду в роли капитана впервые в истории выиграла чемпионат Европы.
«Это впервые, когда Португалия поборется за Кубок конфедераций, это будет красиво. Очевидно, что это мечта — стать победителем этого турнира. Мы знаем, что это будет трудно, там будут великие команды, но в футболе все возможно», — считает Роналду.
Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»),
Жеребьевка турнира прошла 26 ноября в Казани, сборная Португалии на групповом этапе соревнований встретится с командами России, Новой Зеландии и Мексики.
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