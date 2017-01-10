Марадона сообщил, что ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров

По словам легендарного аргентинца, об этом ему в личной беседе сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.



«Инфантино не будет колебаться, если должен будет исключить AFA из ФИФА. Он сказал мне: «Информация, которая мне поступает из Аргентины, заставляет волосы вставать дыбом. Я, не колеблясь, объясню каждому аргентинцу, почему сборная Аргентины не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат», — цитирует Марадону Ole.



Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя её руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.