Белорусская федерация футбола опровергла информацию об интересе к Карпину
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола не заинтересована в приглашении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной страны. Об этом ТАСС заявил
пресс-атташе федерации Александр Алейник.
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В понедельник белорусский портал tribuna.com сообщил, что представители Карпина и немецкого тренера Бернда Шустера предложили федерации своих клиентов на пост главного тренера сборной страны.
«С полной уверенностью могу сказать, что эта информация — обычная “утка”. Наверное, такие слухи нормальны, потому что специалисты пока сидят без работы», — прокомментировал ситуацию Алейник.
Последним местом Карпина был клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» из Армавира, с которым он разорвал контракт в июне 2016 года. После этого 47-летний специалист выступает в роли эксперта на канале «Матч ТВ».
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