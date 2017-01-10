Белорусская федерация футбола опровергла информацию об интересе к Карпину

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник белорусский портал tribuna.com сообщил, что представители Карпина и немецкого тренера Бернда Шустера предложили федерации своих клиентов на пост главного тренера сборной страны.

«С полной уверенностью могу сказать, что эта информация — обычная “утка”. Наверное, такие слухи нормальны, потому что специалисты пока сидят без работы», — прокомментировал ситуацию Алейник.

Последним местом Карпина был клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Торпедо» из Армавира, с которым он разорвал контракт в июне 2016 года. После этого 47-летний специалист выступает в роли эксперта на канале «Матч ТВ».