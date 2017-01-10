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10 января 2017, 8:24 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Стоимость футболистов сборной Казахстана выше, чем у Кипра

Национальная сборная Казахстана по футболу в третьей декаде марта во время УТС на Кипре проедет товарищеский матч против сборной этой страны, сообщает Sports.kz.

Национальная сборная Казахстана по футболу в третьей декаде марта во время <span class=error>УТС</span> на Кипре проедет товарищеский матч против сборной этой страны сообщает Sports.kz. Увеличить
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Любопытно, что согласно данным немецкого портала Transfermarkt.de стоимость футболистов сборной Казахстана выше, чем у сборной Кипра на 1,4 миллиона евро (14 против 12,6).

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