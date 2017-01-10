Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с Кипром

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Национальная сборная с 20 по 24 марта проведет учебно-тренировочные сборы в Никосии (Кипр). В рамках УТС запланирован товарищеский матч со сборной Кипра. Встреча состоится 22 марта на стадионе GSP в городе Никосия.

Через четыре дня, 26 марта сборная Казахстана будет играть против Армении в Ереване в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Добавим, что после четырех туров Казахстан с двумя очками занимает последнее место в отборочной группе. В активе Армении три балла.