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https://sport.mail.ru/news/football-national/28371173/
9 января 2017, 22:11 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборная Санкт-Петербурга обыграла команду Ирана на старте мемориала Гранаткина

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Санкт-Петербурга (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Ирана в своем стартовом матче на международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча группы D, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ефим Бойцов (22-я минута) и Руслан Казаков (65).

В другом матче квартета D сборные Молдавии и Словении разошлись миром — 0:0. В группе С футболисты сборной Литвы со счетом 2:1 обыграли команду Азербайджана, а словаки и казахстанцы сыграли вничью — 0:0.

Следующий матч сборная Санкт-Петербурга проведет 11 января против команды Молдавии.
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