Сборная Санкт-Петербурга обыграла команду Ирана на старте мемориала Гранаткина

Встреча группы D, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ефим Бойцов (22-я минута) и Руслан Казаков (65).

В другом матче квартета D сборные Молдавии и Словении разошлись миром — 0:0. В группе С футболисты сборной Литвы со счетом 2:1 обыграли команду Азербайджана, а словаки и казахстанцы сыграли вничью — 0:0.