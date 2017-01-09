Сборная Санкт-Петербурга обыграла команду Ирана на старте мемориала Гранаткина
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной Санкт-Петербурга (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из Ирана в своем стартовом матче на международном юношеском турнире памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча группы D, состоявшаяся в понедельник, завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ефим Бойцов (22-я минута) и Руслан Казаков (65).
В другом матче квартета D сборные Молдавии и Словении разошлись миром — 0:0. В группе С футболисты сборной Литвы со счетом 2:1 обыграли команду Азербайджана, а словаки и казахстанцы сыграли вничью — 0:0.
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