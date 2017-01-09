Карпин может возглавить сборную Беларуси

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Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что некоторые иностранные специалисты выразили желание работать с национальной командой Беларуси. СМИ сообщали, что сборную может возглавить бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук.



Набрав 2 очка в 4 матчах отбора ЧМ-2018, Беларусь занимает пятое место в группе А.