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9 января 2017, 20:44 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Карпин может возглавить сборную Беларуси

Представители экс-наставника «Спартака» Валерия Карпина и бывшего тренера «Реала» Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси, утверждает Tribuna.

Представители <nobr>экс-наставника</nobr> Спартака Валерия <span class=error>Карпина</span> и бывшего тренера Реала <span class=error>Бернда</span> <span class=error>Шустера</span> предложили в <span class=error>АБФФ</span> своих клиентов на пост главного тренера сборной <span class=error>Беларуси</span> утверждает Tribuna. Увеличить
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Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что некоторые иностранные специалисты выразили желание работать с национальной командой Беларуси. СМИ сообщали, что сборную может возглавить бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук.

Набрав 2 очка в 4 матчах отбора ЧМ-2018, Беларусь занимает пятое место в группе А.

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