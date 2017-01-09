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9 января 2017, 8:43 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Футболисты юношеской сборной Беларуси сыграли вничью на старте мемориала В. Гранаткина

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-18) сыграли вничью с командой Латвии в стартовом матче международного турнира памяти первого вице-президента ФИФА В. Гранаткина, который начался в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>9 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Футболисты юношеской сборной <span class=error>Беларуси</span> (U-18) сыграли вничью с командой Латвии в стартовом матче международного турнира памяти первого <nobr>вице-президента</nobr> ФИФА В. <span class=error>Гранаткина</span> который начался в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Первую игру в предварительной группе В белорусы начали активно и на 15-й минуте Андрей Альшаник открыл счет. Пропустив мяч, соперники перехватили инициативу и в конце первой половины игры в течение пяти минут дважды поразили ворота Максима Лазовского. После перерыва белорусы стали действовать агрессивнее и на 77-й минуте встречи вышедший на замену Владимир Старостин сравнял счет, установив окончательный результат — 2:2. Следующий матч подопечные Романа Киренкина проведут 10 января против дебютанта этих соревнований сверстников из Индии, которые в первом туре крупно проиграли команде России — 0:8.

Результаты первых встреч в группе А: — Таджикистан-Греция — 1:0, Болгария-Эстония — 0:0.

Стартовые игры сегодня состоятся еще в двух предварительных квартетах:

С — Литва-Азербайджан, Словакия-Казахстан.

D — Словения-Молдова, Санкт-Петербург — Иран.

После финиша первого этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

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