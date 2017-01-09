Футболисты юношеской сборной Беларуси сыграли вничью на старте мемориала В. Гранаткина

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Первую игру в предварительной группе В белорусы начали активно и на 15-й минуте Андрей Альшаник открыл счет. Пропустив мяч, соперники перехватили инициативу и в конце первой половины игры в течение пяти минут дважды поразили ворота Максима Лазовского. После перерыва белорусы стали действовать агрессивнее и на 77-й минуте встречи вышедший на замену Владимир Старостин сравнял счет, установив окончательный результат — 2:2. Следующий матч подопечные Романа Киренкина проведут 10 января против дебютанта этих соревнований сверстников из Индии, которые в первом туре крупно проиграли команде России — 0:8.

Результаты первых встреч в группе А: — Таджикистан-Греция — 1:0, Болгария-Эстония — 0:0.

Стартовые игры сегодня состоятся еще в двух предварительных квартетах:

С — Литва-Азербайджан, Словакия-Казахстан.

D — Словения-Молдова, Санкт-Петербург — Иран.

После финиша первого этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы.