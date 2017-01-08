Михаил Галактионов: Удовлетворены победой над Индией, но обольщаться не стоит
Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился впечатлениями от стартового матча Мемориала Гранаткина-2017 против Индии (8:0).
— Удовлетворены победой, но обольщаться не стоит. Это только первая игра, дальше усталость будет накапливаться. Сейчас надо правильно подвести ребят, восстановиться и распределить игровую нагрузку. Надеюсь, все решится в группе благополучно. Качеством игры мы довольны. Настраивали ребят на быстрый гол, что получилось, и дальше матч проходил под нашим контролем.
— При крупном счете было тяжело настраивать ребят дальше играть в атакующем стиле?
— Мы нацеливали ребят на это, говорили в раздевалке, что игра не заканчивается. Надо понимать, что следующие матчи будут более интенсивными, и надо проявлять волю, — передает слова Галактионова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче первого тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 Россия победила Индию со счетом 8:0.
В составе нашей команды по дублю оформили Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков, также отличились Никита Глушков, Роман Денисов, Александр Руденко и Станислав Лацевич (с пенальти).
Россияне лидируют с тремя очками в группе В,
Напомним, 29-й международный турнир Мемориал Гранаткина проходит в
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