Футболисты сборной Египта на 92-й минуте вырвали победу в товарищеской игре с Тунисом
Футболисты сборной Египта на последних минутах добились победы над командой Туниса в товарищеской игре.
Воскресная игра в Египте завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 92-й минуте Марван Мохсен.
В других товарищеских матчах сборная Уганды нанесла поражение команде Словакии — 3:1, а футболисты сборной Сенегала на выезде оказались сильнее команды Ливии — 2:1.
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