Футболисты сборной Египта на 92-й минуте вырвали победу в товарищеской игре с Тунисом

Воскресная игра в Египте завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 92-й минуте Марван Мохсен.

В других товарищеских матчах сборная Уганды нанесла поражение команде Словакии — 3:1, а футболисты сборной Сенегала на выезде оказались сильнее команды Ливии — 2:1.