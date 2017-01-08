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https://sport.mail.ru/news/football-national/28360317/
8 января 2017, 21:55 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Футболисты сборной Египта на 92-й минуте вырвали победу в товарищеской игре с Тунисом

Футболисты сборной Египта на последних минутах добились победы над командой Туниса в товарищеской игре.

Воскресная игра в Египте завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на 92-й минуте Марван Мохсен.

В других товарищеских матчах сборная Уганды нанесла поражение команде Словакии — 3:1, а футболисты сборной Сенегала на выезде оказались сильнее команды Ливии — 2:1.

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