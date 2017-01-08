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https://sport.mail.ru/news/football-national/28360190/
8 января 2017, 21:35 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Юношеская сборная России разгромила Индию со счётом 8:0 на мемориале Гранаткина

В матче 1-го тура группового этапа XXIХ международного юношеского турнира памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина юношеская сборная России разгромила команду Индии со счётом 8:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Глушков, Денисов, Руденко, Лацевич, а по дублю оформили Глушенков и Цыпченко.

В другом матче группы B сборные Беларуси и Латвии сыграли вничью (2:2).

Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 7 по 22 января. Матчи проходят в Петербургском спортивно-концертном комплексе. В соревнованиях принимают участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.
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