Юношеская сборная России разгромила Индию со счётом 8:0 на мемориале Гранаткина
В матче 1-го тура группового этапа XXIХ международного юношеского турнира памяти первого
вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина юношеская сборная России разгромила команду Индии со счётом 8:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Глушков, Денисов, Руденко, Лацевич, а по дублю оформили Глушенков и Цыпченко.
В другом матче группы B сборные Беларуси и Латвии сыграли вничью (2:2).
Турнир проводится в
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