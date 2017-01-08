Юношеская сборная России разгромила Индию со счётом 8:0 на мемориале Гранаткина

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Глушков, Денисов, Руденко, Лацевич, а по дублю оформили Глушенков и Цыпченко.



В другом матче группы B сборные Беларуси и Латвии сыграли вничью (2:2).



Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 7 по 22 января. Матчи проходят в Петербургском спортивно-концертном комплексе. В соревнованиях принимают участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 1999 года рождения.