Кейруш подал в отставку с поста тренера Ирана из-за критики коллеги

Согласно AS, решение португальского специалиста обусловлено критикой со стороны тренера местного клуба «Персеполис» Бранко Иванковича. Хорват осудил Кейруша в связи с организацией сборов национальной команды во время отдыха в чемпионате, в связи с чем экс-наставник «Реала» написал заявление об уходе.

Руководство Федерации футбола Ирана пытается уговорить Кейруша изменить свое решение. Отметим, что 63-летний тренер уже не в первый раз пытается покинуть сборную Ирана.