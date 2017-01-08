Федерация футбола Кот-д’Ивуара сообщила о переговорах с РФС по товарищескому матчу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д’Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, однако дата встречи пока не определена», — сообщил Каку.

Ранее РФС сообщил, что сборная страны 28 марта проведет товарищеский матч на сочинском стадионе «Фишт» с командой Бельгии.