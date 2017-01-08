Федерация футбола Кот-д’Ивуара сообщила о переговорах с РФС по товарищескому матчу
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Федерация футбола Кот-д’Ивуара ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча сборных команд в Краснодаре в марте 2017 года. Об этом ТАСС сообщил
пресс-атташе ивуарийской федерации Эрик Каку.
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«Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д’Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, однако дата встречи пока не определена», — сообщил Каку.
Ранее РФС сообщил, что сборная страны 28 марта проведет товарищеский матч на сочинском стадионе «Фишт» с командой Бельгии.
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