Мемориал Гранаткина для юношеских футбольных сборных стартует в Петербурге
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мемориал Гранаткина по футболу стартует в воскресенье в
Санкт-Петербурге. На проводящемся более 35 лет турнире на сей раз выступят 16 юношеских команд, составленных из футболистов не старше 18 лет.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мемориал Гранаткина остался последним футбольным турниром, который проводится в России, учитывая, что в минувшем году было принято решение об упразднении традиционного Кубка содружества, где в последние годы выступали молодежные сборные. Зато количество участников Мемориала Гранаткина было увеличено с 14 до 16 команд, которые на предварительной стадии разбиты на четыре группы.
Сборная России под руководством Михаила Галактионова выступит в группе В и сыграет в субботу со сверстниками из Индии, 10 января — Латвии, 12 января — Белоруссии (начало матчей — 19:00 мск). Организаторы также будут представлены сборной
Группу А составили сборные Болгарии, Греции, Таджикистана и Эстонии, группу С — Азербайджана, Казахстана, Литвы и Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, матчи этой стадии пройдут 15 и 16 января.
На 18 января запланированы полуфиналы, 21 января состоятся решающие матчи. На турнире будут разыграны все места, вплоть до 15-го — каждая команда проведет по шесть игр, которые пройдут в СКК
Отборочные матчи в ноябре
Юношеская сборная России 1999 года рождения официальные матчи проведет лишь в ноябре, когда стартует в квалификации чемпионата Европы 2018 г для футболистов не старше 18 лет. В Греции российские юноши сыграют с хозяевами, а также сверстниками из Румынии и Гибралтара.
Мемориал Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает
Валентин Гранаткин — известный советский футболист и функционер, один из самых влиятельных людей в мировом футболе в послевоенные годы, который более 30 лет был вице- президентом Международной федерации футбола (ФИФА).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter