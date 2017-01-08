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8 января 2017, 11:47 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мемориал Гранаткина для юношеских футбольных сборных стартует в Петербурге

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мемориал Гранаткина по футболу стартует в воскресенье в Санкт-Петербурге. На проводящемся более 35 лет турнире на сей раз выступят 16 юношеских команд, составленных из футболистов не старше 18 лет.

На турнире сыграют 16 команд составленных из футболистов не старше 18 лет. Увеличить
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Мемориал Гранаткина остался последним футбольным турниром, который проводится в России, учитывая, что в минувшем году было принято решение об упразднении традиционного Кубка содружества, где в последние годы выступали молодежные сборные. Зато количество участников Мемориала Гранаткина было увеличено с 14 до 16 команд, которые на предварительной стадии разбиты на четыре группы.

Сборная России под руководством Михаила Галактионова выступит в группе В и сыграет в субботу со сверстниками из Индии, 10 января — Латвии, 12 января — Белоруссии (начало матчей — 19:00 мск). Организаторы также будут представлены сборной Санкт-Петербурга, которую возглавляет директор академии «Зенита» Владимир Казаченок. Хозяева выступят в группе D — вместе с командами Молдавии, Словении и Ирана.

Группу А составили сборные Болгарии, Греции, Таджикистана и Эстонии, группу С — Азербайджана, Казахстана, Литвы и Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, матчи этой стадии пройдут 15 и 16 января.

На 18 января запланированы полуфиналы, 21 января состоятся решающие матчи. На турнире будут разыграны все места, вплоть до 15-го — каждая команда проведет по шесть игр, которые пройдут в СКК Санкт-Петербурга на проспекте Юрия Гагарина.

Отборочные матчи в ноябре

Юношеская сборная России 1999 года рождения официальные матчи проведет лишь в ноябре, когда стартует в квалификации чемпионата Европы 2018 г для футболистов не старше 18 лет. В Греции российские юноши сыграют с хозяевами, а также сверстниками из Румынии и Гибралтара.

Мемориал Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает Санкт-Петербург. Сборные СССР и России выигрывали главный приз 18 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. Год назад кубок достался сборной Словении.

Валентин Гранаткин — известный советский футболист и функционер, один из самых влиятельных людей в мировом футболе в послевоенные годы, который более 30 лет был вице- президентом Международной федерации футбола (ФИФА).
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