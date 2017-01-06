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6 января 2017, 17:22 | Футбол: Сборные | ТАСС

ФИФА утвердит регламент Кубка конфедераций 2017 года на Совете организации 10 января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) утвердит регламент Кубка конфедераций 2017 года на заседании Совета организации, который пройдет 9—10 января в Цюрихе. Об этом говорится в повестке Совета, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

Также Совет обсудит формат проведения чемпионата мира 2026 года и заслушает доклад о готовности России к чемпионату мира 2018 года. Увеличить
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Также Совет обсудит формат проведения чемпионата мира 2026 года и заслушает доклад о готовности России к чемпионату мира 2018 года.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи («Фишт») и Казани («Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля. Жеребьевка турнира прошла 26 ноября в Казани, сборная России на групповом этапе соревнований встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
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МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нет ничего, что могло бы помешать успешному проведению в России Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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