ФИФА утвердит регламент Кубка конфедераций 2017 года на Совете организации 10 января
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) утвердит регламент Кубка конфедераций 2017 года на заседании Совета организации, который пройдет
9—10 января в Цюрихе. Об этом говорится в повестке Совета, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
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Также Совет обсудит формат проведения чемпионата мира 2026 года и заслушает доклад о готовности России к чемпионату мира 2018 года.
Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»),
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