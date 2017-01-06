ФИФА утвердит регламент Кубка конфедераций 2017 года на Совете организации 10 января

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Также Совет обсудит формат проведения чемпионата мира 2026 года и заслушает доклад о готовности России к чемпионату мира 2018 года.