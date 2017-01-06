Мутко: Писарев уходит из РФС, новый тренер «молодежки» определится до конца января
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Николай Писарев принял окончательное решение покинуть Российский футбольный союз (РФС), в котором возглавлял спортивный департамент и молодежную сборную. Об этом ТАСС заявил глава РФС Виталий Мутко.
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Писарев с 2010 по 2015 год одновременно занимал должности спортивного директора РФС и тренера молодежной сборной страны. Позднее специалист покинул «молодежку», но вернулся в нее после ухода Дмитрия Хомухи.
«Думаю, Николай принял окончательное решение попробовать себя в клубе. С новым тренером “молодежки” и главой спортивного департамента определимся до конца января», — сказал он.
Мутко также отметил, что график подготовки основной сборной к домашнему Кубку конфедераций 2017 года готов и уже утвержден. «Программа подготовки готова и утверждена, думаю, тренер (Станислав Черчесов. — Прим. ТАСС) проведет
По словам президента РФС, организация продолжает переговоры по поводу второго соперника команды в товарищеском матче в марте. 28 марта команда Черчесова сыграет с бельгийцами в Сочи.
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