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5 января 2017, 22:29 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Кабананга не попал в состав сборной ДР Конго на матч с Камеруном

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга не помог своей национальной команде в товарищеском матче с Камеруном, сообщает Sports.kz.

Нападающий <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> не помог своей национальной команде в товарищеском матче с Камеруном сообщает Sports.kz. Увеличить
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Матч, проходивший в столице Камеруна Яунде, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Амбруаз Ойонго (53-я минута) и Кристиан Бассогог (64-я).

Главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенже задействовал в этом матче 19 футболистов (статус матча позволял менять более трех игроков), однако Кабананги в их числе не оказалось.

Ранее стало известно, что Жуниор Кабананга включен в окончательный список игроков сборной ДР Конго на Кубок африканских наций, который пройдет с 14 января по 8 февраля в Габоне.

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