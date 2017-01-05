Кабананга не попал в состав сборной ДР Конго на матч с Камеруном

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Матч, проходивший в столице Камеруна Яунде, завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Амбруаз Ойонго (53-я минута) и Кристиан Бассогог (64-я).



Главный тренер сборной ДР Конго Флоран Ибенже задействовал в этом матче 19 футболистов (статус матча позволял менять более трех игроков), однако Кабананги в их числе не оказалось.



Ранее стало известно, что Жуниор Кабананга включен в окончательный список игроков сборной ДР Конго на Кубок африканских наций, который пройдет с 14 января по 8 февраля в Габоне.