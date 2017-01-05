Адебайор будет вызван в сборную Того на Кубок Африки

Согласно источнику, футболист попадет в заявку сборной из 23 футболистов, несмотря на отсутствие игровой практики в текущем сезоне. Турнир пройдет с 14 января по 5 февраля. Того на групповой стадии сыграет с Кот-д'Ивуаром, Марокко и ДР Конго.

Напомним, что «Лион» был заинтересован в подписании контракта с Адебайором, но после переговоров с игроком, во время которых тот курил и употреблял алкоголь, принял решение этого не делать.