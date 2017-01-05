Форвард «Ростова» Мусса Думбья вошел в список из 23-х игроков, которые будут защищать честь страны на турнире с 14 января по 5 февраля. Малийцы на групповой стадии сыграют с Ганой, Египтом и Угандой.

Полностью заявка Мали на Кубок Африки-2017 выглядит следующим образом:

вратари Диаките («Стад Мальен»), Дж. Диарра («Стад Мальен»), Ум. Сиссоко («Орлеан», Франция);.

защитники Ус. Кулибали («Панатинаикос», Греция), А. Траоре («Реймс», Франция), Ваге («Удинезе», Италия), С. Кулибали («ТП Мазембе», ДР Конго), Конате («Ренессанс Беркан», Марокко), М. Н'Диай («Труа», Франция), Коне («Лилль», Франция), Ш. Траоре («Труа», Франция);.

полузащитнки Биссума («Лилль», Франция), Мам. Н'Диай («Антверпен», Бельгия), Лас. Кулибали («Бастия», Франция), Силла («Монпелье», Франция), Сам. Соу («Кайсериспор», Турция), А. Траоре («Монако», Франция), С. Ятабаре («Вердер», Германия);.

нападающие Думбья («РОСТОВ», Россия), Марега («Витория Гимарайнш», Португалия), К. Кулибали («Гент», Бельгия), М. Ятабаре («Карабюкспор», Турция), Б. Сако («Кристал Пэлас», Англия).