Менса и Вакасо поедут на Кубок Африки в составе сборной Ганы, Уорис — нет
Тренерский штаб сборной Ганы определил окончательный состав на Кубок Африки-2017.
Бывший защитник «Анжи» Джонатан Менса и
Полностью заявка Ганы на Кубок Африки-2017 выглядит следующим образом:
вратари Брима («Кордова», Испания), Дауда («Эньимба»), Офори («Олл Старз»);.
защитники Аффул («Коламбус Крю», MLS), Ядом («Барнсли», Англия), Рахман («Шальке», Германия), Ачеампонг («Андерлехт», Бельгия), Бойе («Сивваспор», Турция), Менса («Коламбус Крю», MLS), Амарти («Лестер», Англия), Гьима («Орландо Пайрэтс», MLS);.
полузащитники
нападающие А. Гьян («Аль-Ахли», ОАЭ), Дж. Айю («Астон Вилла», Англия), А. Айю («Вест Хэм», Англия), Ассифуа («Сьон», Швейцария), Текпети («Шальке», Германия)/
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