Бывший защитник «Анжи» Джонатан Менса и экс-хавбек «Рубина» Мубарак Вакасо вошли в список из 23-х футболистов, а экс-форвард «Спартака» Маджид Уорис — нет. Соперниками ганцев на групповой стадии турнира, который пройдет с 14 января по 5 февраля, станут Уганда, Мали и Египет.

Полностью заявка Ганы на Кубок Африки-2017 выглядит следующим образом:

вратари Брима («Кордова», Испания), Дауда («Эньимба»), Офори («Олл Старз»);.

защитники Аффул («Коламбус Крю», MLS), Ядом («Барнсли», Англия), Рахман («Шальке», Германия), Ачеампонг («Андерлехт», Бельгия), Бойе («Сивваспор», Турция), Менса («Коламбус Крю», MLS), Амарти («Лестер», Англия), Гьима («Орландо Пайрэтс», MLS);.

полузащитники Агьеманг-Баду («Удинезе», Италия), Акуа («Торино», Италия), Парти («Атлетико», Испания), Вакасо («Панатинаикос», Греция), Атсу («Ньюкасл», Англия), Офори (АИК, Швеция), Тетте («Лиферинг», Австрия);.

нападающие А. Гьян («Аль-Ахли», ОАЭ), Дж. Айю («Астон Вилла», Англия), А. Айю («Вест Хэм», Англия), Ассифуа («Сьон», Швейцария), Текпети («Шальке», Германия)/