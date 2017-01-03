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3 января 2017, 18:09 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Болельщики назвали Буффона лучшим игроком сборной Италии по итогам 2016 года

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком сборной Италии по итогам прошлого года по версии болельщиков, сообщает Vivoazzurro.

Лауреат получит награду, которая называется «Лазурный мяч».

Буффон по итогам голосования набрал 37 процентов голосов респондентов. Второе место занял нападающий Андреа Белотти, у которого 27 процентов, а тройку лучших замкнул защитник Леонардо Бонуччи (19% голосов).

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Новости Сборных команд

Буффон стал рекордсменом по количеству матчей за сборную среди действующих игроков

Встреча со сборной Германии стала для вратаря итальянцев Джанлуиджи Буффона 167-м международным матчем. Таким образом, голкипер «Ювентуса» вышел на первое место по этому показателю среди всех ныне играющих футболистов.
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