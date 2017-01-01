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1 января 2017, 15:13 | Футбол: Сборные | ТАСС

Газзаев: Пока Черчесов не создал новую сборную России по футболу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пока не создал новую национальную команду. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев.

По мнению известного тренера российские клубы на европейской арене в прошедшем году выступили удовлетворительно. Увеличить
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Сборная России, которую возглавлял бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, неудачно выступила на чемпионате Европы 2016 года. Команда не сумела выйти из группы, сыграв вничью с англичанами (1:1), а также уступив словакам (1:2) и валлийцам (0:3). После провала на Евро в интернете была создана петиция с требованием распустить команду, выступавшую во Франции, — под ней подписались почти миллион человек.

Черчесов был назначен главным тренером сборной России в августе. Под его руководством команда провела пять товарищеских матчей, сыграв вничью с турками (0:0), победив ганцев (1:0) и румын (1:0), проиграв костарикацам (3:4) и катарцам (1:2).

«Главному тренеру сборной впереди надо много трудиться, чтобы создать новую национальную сборную. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу национальную сборную, которая будет участвовать в чемпионате мира, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков», — сказал Газзаев.

«Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы, как по качеству игры, так и по результату, и морально-психологическому восприятию. Люди, которые приезжают в состав национальной сборной, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны», — заметил собеседник ТАСС.

«Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на чемпионате Европы, — продолжил Газзаев. — Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к чемпионату мира 2018 года, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, о контрольных матчах, которые провела наша сборная, я ничего положительного сказать не могу».

Неудовлетворительная оценка сборной

По итогам года национальная команда опустилась на рекордно низкое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заняв 56-ю строчку.

«Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятное», — сказал Газзаев.

В клубном футболе после первой части сезона-2016/17 три российские команды смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы — «Ростов», «Зенит» и «Краснодар». По мнению собеседника ТАСС, это удовлетворительное выступление, но окончательные итоги можно будет подводить только в мае. «Что касается клубного футбола, то три наших клуба прошли в плей-офф Лиги Европы, и это “удовлетворительно”. Но сезон закончится только в мае, поэтому только тогда мы сможем подвести итоги всего нашего чемпионата», — заявил Газзаев.

В 2017 году сборная России примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. До этого турнира национальная команда проведет несколько контрольных матчей — в частности, 28 марта против сборной Бельгии.

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