Газзаев: Пока Черчесов не создал новую сборную России по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России, которую возглавлял бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, неудачно выступила на чемпионате Европы 2016 года. Команда не сумела выйти из группы, сыграв вничью с англичанами (1:1), а также уступив словакам (1:2) и валлийцам (0:3). После провала на Евро в интернете была создана петиция с требованием распустить команду, выступавшую во Франции, — под ней подписались почти миллион человек.

Черчесов был назначен главным тренером сборной России в августе. Под его руководством команда провела пять товарищеских матчей, сыграв вничью с турками (0:0), победив ганцев (1:0) и румын (1:0), проиграв костарикацам (3:4) и катарцам (1:2).

«Главному тренеру сборной впереди надо много трудиться, чтобы создать новую национальную сборную. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу национальную сборную, которая будет участвовать в чемпионате мира, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков», — сказал Газзаев.

«Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы, как по качеству игры, так и по результату, и морально-психологическому восприятию. Люди, которые приезжают в состав национальной сборной, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны», — заметил собеседник ТАСС.

«Можно проиграть тактически, технически, в индивидуальном мастерстве, но нельзя проводить матчи за национальную сборную с таким безволием, которое мы видели на чемпионате Европы, — продолжил Газзаев. — Конечно, выступление было провальное. Вообще за последние шесть лет мы провели два чемпионата мира, два чемпионата Европы, и эти турниры должны были стать катализатором подготовки к чемпионату мира 2018 года, но этого не произошло, потому что они стали неудовлетворительными и провальными. Что касается перспективы, о контрольных матчах, которые провела наша сборная, я ничего положительного сказать не могу».

Неудовлетворительная оценка сборной

По итогам года национальная команда опустилась на рекордно низкое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), заняв 56-ю строчку.

«Сборной в прошлом году я бы поставил, безусловно, неудовлетворительную оценку. О другой оценке даже не может быть и речи, это провал. Выступление нашей национальной команды никого не оставило равнодушным, поэтому впечатление было крайне неприятное», — сказал Газзаев.

В клубном футболе после первой части сезона-2016/17 три российские команды смогли пробиться в плей-офф Лиги Европы — «Ростов», «Зенит» и «Краснодар». По мнению собеседника ТАСС, это удовлетворительное выступление, но окончательные итоги можно будет подводить только в мае. «Что касается клубного футбола, то три наших клуба прошли в плей-офф Лиги Европы, и это “удовлетворительно”. Но сезон закончится только в мае, поэтому только тогда мы сможем подвести итоги всего нашего чемпионата», — заявил Газзаев.

В 2017 году сборная России примет участие в Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. До этого турнира национальная команда проведет несколько контрольных матчей — в частности, 28 марта против сборной Бельгии.