Стихи Бузовой и письма Родченкова. Главные скандалы года

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В 2016 году оказался для российского спорта не самым удачным: допинговые расследования, провальный для футбольной сборной Евро-2016 и не самое примерное поведение отечественных спортсменов составили гремучий коктейль из скандалов, которые «Газета.Ru» решила составить единый список.

Письма Родченкова

Россияне назвали одним из самых значимых событий уходящего 2016 года допинговый скандал и связанную с ним дисквалификацию спортсменов, согласно опросу, проведенному исследовательским холдингом «Ромир» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Допинговые злоключения отечественных атлетов обогнали по важности даже продолжающуюся военную операцию в Сирии.

Неудивительно, что у этого скандала было множество замысловатых ответвлений и продолжений: две подряд отмены боя боксера Александра Поветкина, позже признанные несправедливыми, многочисленные лишения медалей призеров и победителей Олимпиад в Рио и Сочи, их последующие дисквалификации и нескончаемые заседания Всемирного антидопигового агентства (WADA), на которых муссировался вопрос, возвращать российскому филиалу организации (РУСАДА) его прежний юридический статус или нет.

По словам заместителя генерального директора WADA Роберта Келера, несмотря на все старания российской стороны, до окончательного разрешения ситуации еще очень далеко.

«Некоторые моменты, включая отсутствие доступа к образцам в Московской антидопинговой лаборатории, говорят о том, что по-прежнему необходимо пройти долгий-долгий путь». — передает слова чиновника Inside the Games.

После второго доклада Ричарда Макларена (первый, на минуточку, привел к отстранению большей части российских спортсменов от Игр в Рио) стало ясно, почему эта эпопея еще очень далека от завершения. Новый 144-страничный труд канадского юриста основывался на рабочих письмах бежавшего в январе 2016 года в США бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в которых содержалась исчерпывающая информация о том, как некоторых спортсменов укрывали от допинговых преследований, не отправляя их пробы в систему ADAMS либо объявляя травмированными и отзывая с соревнований.

К примеру, в мае 2014 года, в преддверии матча молодежной сборной по футболу против Эстонии в рамках чемпионата Европы, допинг-тест одного из футболистов московского «Динамо» выявил наличие в организме спортсмена большого количества марихуаны.

Наркотики являются запрещенным веществом в соревновательный период, как наглядно показал в ноябре случай финского полузащитника ЦСКА Романа Еременко, дисквалифицированного на два года за употребление кокаина по ходу сезона-2016/17.

«Что за тварь футболист. Гнать из команды! Это первый состав», — эмоционально отреагировал на этот казус Родченков в своем письме сотруднику Центра спортивной подготовки Алексею Великодному.

В состав молодежной сборной России на сбор 20 мая были вызваны два футболиста «Динамо»: защитник Дмитрий Живоглядов и Павел Соломатин, который был заявлен Российским футбольным союзом (РФС) как полузащитник, но на сайте РФПЛ числится нападающим. В день взятия пробы Соломатин досрочно завершил тренировку «из-за болей в спине», а 22 мая РФС объявил, что вместо травмированного Соломатина будет играть полузащитник Игорь Киреев.

Также в письмах экс-главы Московской антидопинговой лаборатории упоминаются многочисленные нарушения в легкой атлетике («Три трупа, которые уже не реанимировать. Пусть разбираются со своими поставщиками, докторами и советниками», — комментировал Родченков), в зимних видах спорта («чудила зимние»), в хоккее («идиоты»), и многих других.

И все эти письма оказались в распоряжении WADA. Несложно представить, какой разразился скандал, вплоть до того, что глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал исключить Россию из Международного олимпийского комитета, а Макларен заявил, что лишение сборной России первого командного места зимней Олимпиады в Сочи из-за допинговых нарушений является «неизбежным».

Медведи в России взламывают сайты

Главный скандал года разгорелся с новой силой, когда в дело неожиданно вмешалась международная хакерская группировка Fancy Bears, объявившая на своем сайте, что «выступает за честную игру и чистый спорт» и решившая взломать базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы проверить, насколько были честны с антидопинговым законодательством американские спортсмены.

Заявления хакеров были очень громкими («олимпийские призеры на регулярной основе употребляли запрещенные препараты» — утверждали кибервзломщики), а имена, фигурировавшие в опубликованных группировкой секретных документов WADA, звучали еще громче: прославленные теннисистки Серена Уильямс и ее старшая сестра Винус, четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз, чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро баскетболистка Елена Делле Донн….

Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что все представленные хакерами сведения не являются доказательствами вины упомянутых атлетов, поскольку у тех было официальное терапевтическое разрешение на прием запрещенных препаратов.

Проще говоря, по состоянию здоровья им время от времени необходимо было употреблять лекарства, в которых содержались стимулирующие вещества, и они вовремя уведомили об этом WADA, получив справку на подобные «злодеяния».

В итоге никто из осужденных Fancy Bears западных атлетов не понес наказания, а единственным пострадавшим оказался российский боксер Миша Алоян, чье имя также фигурировало в обнаруженных хакерами документах, однако, у отечественного бойца, в отличие от его американских коллег, не нашлось официальной справки о болезни.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) наскоро принял решение лишить Алояна серебряной медали Рио-2016, а спортсмен подал апелляцию, заявив, что у него была простуда и он всего лишь принял средство от насморка «Ринофлуимуцил». Чем закончится это дело, пока не ясно, но до настоящего момента российские спортсмены не имели большого успеха на судебном поприще.

Так что, скорее всего, Fancy Bears оказали России поистине медвежью услугу, попутно спровоцировав один из самых горячих скандалов уходящего года.

Кто был на Евро, тот пьет шампанское

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев преподнесли российским болельщикам еще один неприятный сюрприз, помимо своего не самого удачного выступления на Евро, где отечественная дружина заняла последнее место в группе и немедленно покинула турнир.

Находясь в отпуске в Монте-Карло, два товарища заказали 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» по цене €500 за штуку и закатили «пир на весь мир» общей стоимостью € 250 тыс. несколько дней спустя после оглушительного позора на чемпионате Европы.

Волна возмущения, поднявшаяся по всей России, на некоторое время выбила обоих игроков из основного состава их клубов и даже из сборной России. Проводились опросы на тему «Исключить ли Кокорина и Мамаева из сборной навсегда?», в которых тысячи людей голосовали утвердительно.

Однако сами жертвы народного осуждения с самого начала принялись объяснять, что просто оказались в то время не в том месте, а шампанское заказал другой состоятельный посетитель, отмечавший в этом же ресторане день рождения.

Вскоре за спортсменов вступился владелец того злополучного заведения и по совместительству бывший руководитель команд «Формулы-1» «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе.

Итальянский бизнесмен заявил, что Кокорин и Мамаев просто пришли в клуб со своими женами, после чего их узнал один из русских туристов, который попросил включить гимн страны и послал футболистам несколько бутылок того самого «Арман де Бриньяк».

После всех этих страстей и разбирательств, достойных бразильского сериала, инцидент начал постепенно сходить на нет, и к концу осени спортсмены уже окончательно вернули себе милость великодушной российской общественности. Можно сказать, что этот скандал 2016 года все-таки нашел свой хэппи-энд.

Райский уголок для налогов Месси

Весна 2016 года преподнесла миру настоящую информационную бомбу, взрывная волна которой в огромной степени затронула и видных деятелей спорта, — журналистский проект «Панамские документы».

Консорциум международных журналистов по расследованию (ICIJ) и немецкая газета Süddeutsche Zeitung провели детальное расследование офшоров, зарегистрированных в райском местечке любого финансиста — Панаме.

Огромную утечку документов, изобличающих в отмывании денег и уклонении от налогов таких видных представителей спорта, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси, экс-президент УЕФА Мишель Платини и нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино, сразу же окрестили «Панамагейтом».

В этих документах, в частности, утверждалось, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» вместе со своим отцом Хорхе Месси приобрел в Панаме целую офшорную компанию, чтобы нелегально скрывать свои доходы, а Инфантино продал права на телетрансляции неким Уго и Мариано Джинкисам, замешанным в коррупции в сфере спортивного маркетинга. По информации ВВС, после покупки прав Джинкисы сразу перепродали их по цене в три раза дороже.

Однако этот нашумевший скандал, подобно гипотетической вечеринке Кокорина и Мамаева, не получил продолжения и постепенно сошел на нет, что в случае с таким подкрепленным документами инцидентом выглядит довольно странно.

«Тарабузики», спать пора

В список наиболее любопытных происшествий года обязательно должна была попасть какая-нибудь любовная история. И в 2016-м это почетное место достается душещипательному расставанию футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой.

Пара объявила о разрыве косвенно, перестав публиковать нежные фотографии в социальных сетях и посещать вместе мероприятия.

В частности, Тарасов не пришел поддержать супругу на вручении премии INSTA Awards 2016 за лучшие аккаунты звезд в инстаграме, предпочтя провести это время посетить с друзьями в баре.

Также после операции по поводу повреждения носа Тарасов поблагодарил за поддержку не жену, а только свою мать.

«Спасибо мамуле и всем, кто поддержал меня», — написал футболист в инстаграме, не упомянув о Бузовой.

Известная телеведущая отвечала бывшему возлюбленному в той же социальной сети, публикуя исполненные печали стихотворения.

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«И лишь потом, поймешь что ты — один… Нет больше Ангела… Никто не прикрывает…», — гласит один из постов Бузовой.

Также в преддверии Нового года телеведущая пожелала всем женщинам найти себе настоящего «защитника, а не полузащитника», намекая на своего бывшего мужа: Тарасов является в «Локомотиве» хавбеком.

«Если честно, хочется, чтобы в моей жизни был человек, который будет меня, наоборот, прятать от всех и оберегать. Я этого желаю всем женщинам — найти настоящего защитника, не полузащитника», — передает слова Бузовой Woman со ссылкой на эфир МУЗ-ТВ.

Остается надеяться, что в новом, 2017-м году спортивных скандалов, подобных перечисленным станет несколько меньше, хотя, судя по регулярности появления докладов Макларена и испокон веков уму непостижимому поведению некоторых личности из мира спорта, «покой нам только снится».