Мусса Конате — в заявке сборной Сенегала на Кубок африканских наций
Сборная Сенегала назвала заявку на Кубок африканских наций-2017.
В нее вошел бывший нападающий «Краснодара» Мусса Конате, защищающий цвета «Сьона». Полностью состав команды выглядит следующим образом:
Вратари: Х. Н'Диай («Хоройя», Гвинея), Диалло («Ризеспор», Турция), П. Н'Диай («Ниарри»).
Защитники: Гассама («Аланияспор», Турция), Мбенг («Сент-Этьенн», Франция), Мбодж («Андерлехт», Бельгия), Туре («Лорьян», Франция), Кулибали («Наполи», Италия), Сиссе («Валансьен», Франция).
Полузащитники: Гэй («Эвертон», Англия), Куяте («Вест Хэм», Англия), Н'Дой («Анже», Франция), Дьоп («Эспаньол», Испания), Севе («Сент-Этьен», Франция), П. Н'Диай («Османлиспор», Турция), Диаме («Ньюкасл», Англия).
Нападающие: Мане («Ливерпуль», Англия), Кейта («Лацио», Италия), Конате («Сьон», Швейцария), Дьеду («Анже», Франция), Диуф («Сток Сити», Англия), Сарр («Метц», Франция), Соу («Фенербахче», Турция).
Турнир пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля. Сенегальцы попали в группу с Тунисом, Алжиром и Зимбабве.
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