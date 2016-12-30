Болельщики признали Мертенса лучшим игроком сборной Бельгии в 2016 году

МОСКВА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бразильский футболист московского ЦСКА Марио Фернандес, который в текущем году получил российское гражданство, сможет принять участие в товарищеских матчах сборной России в марте 2017 года. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.