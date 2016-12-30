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30 декабря 2016, 20:40 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Болельщики признали Мертенса лучшим игроком сборной Бельгии в 2016 году

Болельщики сборной Бельгии признали нападающего Дриса Мертенса лучшим футболистом национальной сборной в 2016 году, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

29-летний Мертенс по итогам голосования набрал 12 213 голосов, опередив полузащитника Эдена Азара (7856) и хавбека Раджа Наингголан (2562).

В голосовании по выбору лучшего игрока уходящего года в сборной Бельгии приняли участие более 30 тыс. болельщиков.

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