Болельщики признали Мертенса лучшим игроком сборной Бельгии в 2016 году
Болельщики сборной Бельгии признали нападающего Дриса Мертенса лучшим футболистом национальной сборной в 2016 году, сообщает
пресс-служба «красных дьяволов».
29-летний Мертенс по итогам голосования набрал 12 213 голосов, опередив полузащитника Эдена Азара (7856) и хавбека Раджа Наингголан (2562).
В голосовании по выбору лучшего игрока уходящего года в сборной Бельгии приняли участие более 30 тыс. болельщиков.
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