Хави: Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10−15 лучших команд мира
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», выразил мнение о том, что сборная Каталонии входила бы в число 10−15 лучших команд мира, если бы она была признана ФИФА.
«Я всегда с радостью возвращаюсь домой, для меня большая гордость выступать за национальную команду. Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10−15 лучших команд мира. Каталонская футбольная сборная — это реальное отражение сил каталонского спорта. Без сомнений, мы сильны в разных аспектах», — цитирует Хави Sport.es.
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