Хави: Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10−15 лучших команд мира

«Я всегда с радостью возвращаюсь домой, для меня большая гордость выступать за национальную команду. Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10−15 лучших команд мира. Каталонская футбольная сборная — это реальное отражение сил каталонского спорта. Без сомнений, мы сильны в разных аспектах», — цитирует Хави Sport.es.