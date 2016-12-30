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30 декабря 2016, 0:54 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Хави: Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10−15 лучших команд мира

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», выразил мнение о том, что сборная Каталонии входила бы в число 10−15 лучших команд мира, если бы она была признана ФИФА.

«Я всегда с радостью возвращаюсь домой, для меня большая гордость выступать за национальную команду. Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10−15 лучших команд мира. Каталонская футбольная сборная — это реальное отражение сил каталонского спорта. Без сомнений, мы сильны в разных аспектах», — цитирует Хави Sport.es.
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