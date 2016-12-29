Девять самых странных натурализаций и вызовов в сборную Казахстана

Денис МАЛИНИН

Воспитанник павлодарского футбола более сносно играл за другие команды, нежели за родной клуб — особенно за московскую «Нику», выступающую в любительской лиге России и сатпаевский «Казахмыс» из первой лиги Казахстана. В общей сложности за эти коллективы провел 84 матча и забил 27 мячей. При этом на серьезном уровне не играл. Тем не менее, в 2009 году дебютировал в сборной Казахстана, выйдя на замену в матче против Хорватии. Игра проходила в Астане рамках отборочного этапа чемпионата мира-2010 и завершилась поражением хозяев 1:2. Она стала первой и последней для Малинина в футболке национальной команды. До сих пор непонятно, за какие заслуги он в ней оказался.

Алексей МУЛДАРОВ

Экс-защитник «Мордовии» неплохо смотрелся в «Актобе», куда перебрался в 2013 году. И все же не выглядел сильнее казахстанских футболистов, выступавших на его позиции в других клубах. Несмотря на это, был натурализован и провел три игры за сборную Казахстана. Впоследствии заметно сдал и перестал приглашаться в национальную команду. И стоило ради трех игр выдавать ему казахстанский паспорт?

Сергей ГРИДИН

Многие специалисты скептически относились к вызову этого нападающего в сборную Казахстана. Кроме того, один из бывших тренеров «Кайрата» не верил в него как в профессионального футболиста и просил не обольщаться его дублем 3 июня 2011 года в дебютном и победном матче с Азербайджаном (3:1), потому как он объяснял это тем, что футболистам свойственно играть ярко в первом матче, а дальше они либо на постоянной основе доказывают свою состоятельность, либо быстро сдуваются. Последнее и случилось с воспитанником «Цесны». За последние три года он сменил шесть клубов, но ни в одном из них не закрепился, что лишний раз свидетельствует о квалификации футболиста.

Алексей ПОПОВ

Данный защитник свои лучшие годы провел в родной Перми, где играл за местный «Амкар». Было время, когда привлекался во вторую сборную России. Сыграл в матчах против вторых сборных Германии и Казахстана. Возможно, это стало одним из оснований его приглашения в сборную нашей страны Федерацией футбола Казахстана. Дебют пришелся на отборочную игру Евро-2012 с Турцией. Всего отыграл четыре матча. Хотя опять же не был лучшим в составе, тем не менее, предпочтение отдавалось ему. Видимо, полагались на его опыт, который не особо помогал команде.

Роман УЗДЕНОВ

Пик его карьеры пришелся на период выступления за «Волгарь-Газпром» (47 игр, 18 голов). Потом в карьере были «Спартак» (Нальчик), в который возвращался четыре раза, а также «Атырау». Чуть ранее очутился в сборной Казахстана, которая на тот момент вполне могла обойтись без его помощи. Ведь были Алибек Булешев, Мурат Тлешев, Андрей Финонченко, Валерий Гаркуша. Но в федерации посчитали, что лишним не будет. В общем, позволили ему сыграть в пяти матчах при двух забитых голах, после чего перестал вызываться в команду.

Жасулан ДЕХКАНОВ (Жасур НАРЗИКУЛОВ)

Уроженец Узбекистана начинал карьеру в «Ордабасы». В последующем перешел в «Актобе» и за свою надежную игру удостаивался похвалы от Владимира Муханова. В 2006 году, когда пришелся дебют за сборную Казахстана, был уличен в использовании поддельных документов. Позже говорил, что стал жертвой недобросовестных людей. В результате скандала, покинул нашу страну, отыграв какое-то время в Узбекистане. За казахстанскую сборную провел всего три игры. Перестал в нее вызываться после того, как немецкий специалист Бернд Шторк забраковал его, отметив, что у него нет вратарской школы. В 2011 году вернулся в чемпионат Казахстана.

Олег КОРНИЕНКО

Бывший защитник владикавказской «Алании» помог бы сборной Казахстана, если его натурализовали бы пораньше, а не в 2007 году, когда его карьера катилась к закату. В этом году голландский тренер Арно Пайперс пригласил защитника на международный турнир «Кубок Алма-ТВ». Плюс провел два матча за национальную сборную, в том числе и отборочный поединок к чемпионату Европы-2008 против команды Армении, в котором вышел на замену вместо Нурбола Жумаскалиева. Остается сожалеть, что к его услугам прибегли очень поздно.

Арсен ТЛЕХУГОВ

Популярность обрел, выступая за «Женис» и «Кайрат». Забивал регулярно. А вот за сборную Казахстана провел всего одну игру. Кому была нужна такая запоздалая натурализация, как в случае с Корниенко, сейчас никто не ответит. А все же был лучшим бомбардиром казахстанского чемпионата 2001 и 2004 годов. Вдобавок признавался лучшим игроком 2001 года.

Олег МУСИН

Его появление в сборной Казахстана было инициировано первым иностранным тренером — россиянином Леонидом Пахомовым. Поначалу Мусин оставлял хорошее впечатление, был резвым и цепким фланговым защитником, чем, собственно, приглянулся «Кайрату». Но впоследствии быстро сдал и уже ничем особенным не выделялся даже в том же «Актобе». А его шесть игр за сборную Казахстана послужат лишь слабым утешением в его воспоминаниях о казахстанском этапе карьеры. Очевидно, что на тот момент стоило делать ставку на своих футболистов, чем давать шанс второсортным легионерам играть на международной арене и тем самым выбивать себе в клубах неплохие контракты по тем меркам.