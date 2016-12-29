РФС продлил контракт с тренером женской сборной России Еленой Фоминой

Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца 2017 года.

«Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на чемпионат Европы — 2017, мне вновь доверили управление женской национальной сборной России. Хотела бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие в преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более высоком уровне. В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень ответственные выступления — сначала финальная стадия Евро в Нидерландах, а затем старт квалификации чемпионата мира — 2019. Со своей стороны мы представим программу подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит работать», — сказала Фомина.

Фомина возглавила сборную России в октябре 2015 года. Под ее руководством команда завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет летом 2017 года в Нидерландах. Соперниками наших футболисток по группе будут сборные Италии, Швеции и Германии.