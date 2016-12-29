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29 декабря 2016, 14:51 | Футбол: Сборные | ТАСС

РФС продлил контракт с тренером женской сборной России Еленой Фоминой

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером женской сборной страны по футболу Еленой Фоминой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца 2017 года.

«Мне очень приятно, что после достаточно тяжелого отборочного цикла, по итогам которого мы завоевали прямую путевку на чемпионат Европы — 2017, мне вновь доверили управление женской национальной сборной России. Хотела бы поблагодарить руководство РФС за оказанное доверие в преддверии очень значимого соревнования, за возможность проявить себя на более высоком уровне. В следующем году нам предстоит много работы, нас ждут очень ответственные выступления — сначала финальная стадия Евро в Нидерландах, а затем старт квалификации чемпионата мира — 2019. Со своей стороны мы представим программу подготовки к этим турнирам, чтобы было понимание, в каком направлении предстоит работать», — сказала Фомина.

Фомина возглавила сборную России в октябре 2015 года. Под ее руководством команда завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет летом 2017 года в Нидерландах. Соперниками наших футболисток по группе будут сборные Италии, Швеции и Германии.
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