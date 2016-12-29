Хави не исключает, что в будущем возглавит сборную Каталонии

«Никогда не знаешь, как будут развиваться события. И никогда ничего исключать нельзя. Пока слишком рано строить гипотезы, но одна из главных идей — вернуться в Барселону и заняться тренерской деятельностью. Там мой дом, и я чувствую себя там очень комфортно», — цитирует Хави Cope.