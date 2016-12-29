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29 декабря 2016, 10:40 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Хави не исключает, что в будущем возглавит сборную Каталонии

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», не исключает, что в будущем возглавит национальную команду Каталонии. Хави уже неоднократно подчёркивал, что намерен посвятить себя тренерской карьере.

«Никогда не знаешь, как будут развиваться события. И никогда ничего исключать нельзя. Пока слишком рано строить гипотезы, но одна из главных идей — вернуться в Барселону и заняться тренерской деятельностью. Там мой дом, и я чувствую себя там очень комфортно», — цитирует Хави Cope.

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