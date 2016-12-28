Решивший играть за сборную Кот-д’Ивуара Заа вошел в предварительную заявку на Кубок Африки

Заа родился в Абиджане (Кот-д’Ивуар), однако вырос и получил футбольное образование в Англии. Он успел провести два товарищеских матча за англичан, но еще не принимал участия в официальных встречах и по правилам ФИФА может выступать за другую сборную. Заа сможет сыграть за команду Кот-д’Ивуара на Кубке Африки в 2017 году.

Заа выступает за «Кристал Пэлас» с 2010 года. Он провел за клуб 235 матчей и забил 29 мячей. В 2013 году нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед», но проведя два матча за манкунианцев, вернулся в «Кристал Пэлас».

Кубок Африки — 2017 пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.