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28 декабря 2016, 16:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

Решивший играть за сборную Кот-д’Ивуара Заа вошел в предварительную заявку на Кубок Африки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Футболист английского клуба «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа, принявший решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара несмотря на два проведенных товарищеских матча за национальную команду Англии, включен в предварительную заявку на Кубок африканский наций 2017 года. Об этом сообщает Би-би-си.

Заа родился в Абиджане (Кот-д’Ивуар), однако вырос и получил футбольное образование в Англии. Он успел провести два товарищеских матча за англичан, но еще не принимал участия в официальных встречах и по правилам ФИФА может выступать за другую сборную. Заа сможет сыграть за команду Кот-д’Ивуара на Кубке Африки в 2017 году.

Заа выступает за «Кристал Пэлас» с 2010 года. Он провел за клуб 235 матчей и забил 29 мячей. В 2013 году нападающий перешел в «Манчестер Юнайтед», но проведя два матча за манкунианцев, вернулся в «Кристал Пэлас».

Кубок Африки — 2017 пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.

Сборная Кот-д`Ивуара
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