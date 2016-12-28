Сборная РФ по футболу испытывает проблемы с составом на мемориал Гранаткина

Турнир пройдет с 7 по 22 января в Санкт-Петербурге. Россияне на групповом этапе сыграют со сверстниками из Индии (8 января), Латвии (10 января) и Белоруссии (12 января). Подготовка к турниру для российской команды начнется 3 января. В сборе, который пройдет в Санкт-Петербурге, примут участие 23 игрока, 20 из них попадут в заявку.

«К сожалению, при формировании состава на сбор мы столкнулись с кадровыми проблемами. Большинство основных игроков отсутствуют, но, безусловно, в списке есть ребята, которые принимали участие в отборочном турнире чемпионата Европы-2016 U-17. Тем не менее, мы, конечно, ставим задачу выступить успешно, победить на домашнем турнире», — сказал Галактионов, чьи слова приводятся на официальном сайте РФС.

«Что касается наших соперников по групповому этапу, то в настоящее время я просматриваю игры с их участием, знакомлюсь с ними. Первую встречу на турнире мы проведем против Индии, которая в преддверии Мемориала Гранаткина сыграет контрольный матч со сборной Санкт-Петербурга — там мы ее и просмотрим. Команды Латвии и Белоруссии увидим уже по ходу соревнования», — добавил тренер.

Состав сборной России на сбор в Санкт-Петербурге:

Вратари: Максим Богатырев («Локомотив», Москва), Иван Ломаев («Чертаново», Москва), Егор Седов («Анжи», Махачкала);.

Защитники: Самир Байрамов, Никита Какоев (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Николай Поярков («Локомотив», Москва), Станислав Каракоз («Чертаново», Москва), Станислав Уткин (СДЮШОР «Зенит», Санкт-Петербург), Иван Шалоников («Лада», Тольятти);.

Полузащитники: Дмитрий Вебер («Ростов», Ростов-на-Дону), Никита Глушков, Никита Поляков (оба — СДЮШОР «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба — «Чертаново», Москва), Роман Денисов («Динамо», Москва), Илья Мазуров, Александр Руденко (оба — «Спартак», Москва), Никита Мацхарашвили (ЦСКА, Москва), Михаил Яковлев («Рубин», Казань);.

Нападающие: Егор Голенков («Крылья Советов», Самара), Станислав Лацевич («Динамо», Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново», Москва).