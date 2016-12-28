Экс-наставник сборной Казахстана вошел в десятку лучших тренеров сборных в 2016 году
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших тренеров национальных сборных.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лучшим в 2016 году признан главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш, выигравший с командой Евро-2016 (199 очков).
Также в десятку вошел
Полностью десятка лучших тренеров сборных 2016 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:
1. Фернанду Сантуш (Португалия) — 199
2. Ларс Лагербек (Исландия) — 71
3. Йоахим Лев (Германия) — 62
4. Крис Коулмэн (Уэльс) — 61
5. Дидье Дешам (Франция) — 52
6. Антонио Конте (Италия) — 17
7. Анте Чачич (Хорватия) — 8
8. Тите (Бразилия), Марк Вильмотс (Бельгия) — 3
10. Бернд Шторк (Венгрия), Адам Навалка (Польша), Эндж Постекоглу (Австралия) — 1.
Напомним, Шторк с 2008 по 2011 года работал в Казахстане. Он возглавлял клубы «Алма-Ата» и «Цесна», юниорскую (U-19), молодежную и национальную сборные. Под его руководством национальная команда Казахстана за два года провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter