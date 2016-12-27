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27 декабря 2016, 20:54 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Обамеянг и Канга в заявке сборной Габона на Кубок Африки-2017

Лучший игрок Африки прошлого года по версии Африканской конфедерации футбола Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в число тех, кто будет представлять Габон на домашнем Кубке Африки-2017. В отличие от прочих сборных, хозяева турнира объявили не предварительный список, а сразу заявку из 23 футболистов, не считая трех запасных.

Лучший игрок Африки прошлого года по версии Африканской конфедерации футбола <nobr>Пьер-Эмерик</nobr> <span class=error>Обамеянг</span> вошел в число тех кто будет представлять Габон на домашнем Кубке Африки-2017. В отличие от прочих сборных хозяева турнира объявили не предварительный список а сразу заявку из 23 футболистов не считая трех запасных. Увеличить
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В прошлом работавший со сборными Испании и Китая испанский специалист Хосе-Антонио Камачо, которого назначили главным тренером габонских «Пантер» лишь в начале этого месяца, включил в заявку и бывшего полузащитника «Ростова» Гелора Канга. Сейчас этот игрок выступает за белградский клуб «Црвена Звезда».

Сборная Габона открывает Кубок Африки-2017 14 января матчем в Либревиле с Гвинеей-Бисау. В группу А вместе с этими командами попали Камерун и Буркина-Фасо.

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