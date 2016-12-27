Обамеянг и Канга в заявке сборной Габона на Кубок Африки-2017
Лучший игрок Африки прошлого года по версии Африканской конфедерации футбола
Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в число тех, кто будет представлять Габон на домашнем Кубке Африки-2017. В отличие от прочих сборных, хозяева турнира объявили не предварительный список, а сразу заявку из 23 футболистов, не считая трех запасных.
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В прошлом работавший со сборными Испании и Китая испанский специалист
Сборная Габона открывает Кубок Африки-2017 14 января матчем в Либревиле с
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