Обамеянг и Канга в заявке сборной Габона на Кубок Африки-2017

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В прошлом работавший со сборными Испании и Китая испанский специалист Хосе-Антонио Камачо, которого назначили главным тренером габонских «Пантер» лишь в начале этого месяца, включил в заявку и бывшего полузащитника «Ростова» Гелора Канга. Сейчас этот игрок выступает за белградский клуб «Црвена Звезда».