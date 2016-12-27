Смена тренера сборной РФ по футболу вошла в топ-3 рейтинга отставок и назначений-2016

В конце июня Леонид Слуцкий официально покинул пост главного тренера сборной России по футболу после неудачного выступления команды на чемпионате Европы во Франции, где россияне не смогли выйти из группы. Российские футболисты набрали на Евро-2016 одно очко в трех матчах группового этапа, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и уступив сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). 11 августа новым главным тренером сборной России был назначен Станислав Черчесов.

По показателю системы «Медиалогии» с точки зрения заметности данное событие (2 548,32) уступило только отставке Алексея Улюкаева с поста главы Минэкономразвития и назначению на эту должность Максима Орешкина (4 672,24), а также назначению уполномоченным по правам ребенка Анны Кузнецовой после ухода Павла Астахова (3 958,62).