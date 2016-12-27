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https://sport.mail.ru/news/football-national/28275343/
27 декабря 2016, 17:56 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Смена тренера сборной РФ по футболу вошла в топ-3 рейтинга отставок и назначений-2016

Смена главного тренера сборной России по футболу стала третьим событием в рейтинге отставок и назначений 2016 года, подготовленном компанией «Медиалогия», об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В конце июня Леонид Слуцкий официально покинул пост главного тренера сборной России по футболу после неудачного выступления команды на чемпионате Европы во Франции, где россияне не смогли выйти из группы. Российские футболисты набрали на Евро-2016 одно очко в трех матчах группового этапа, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и уступив сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3). 11 августа новым главным тренером сборной России был назначен Станислав Черчесов.

По показателю системы «Медиалогии» с точки зрения заметности данное событие (2 548,32) уступило только отставке Алексея Улюкаева с поста главы Минэкономразвития и назначению на эту должность Максима Орешкина (4 672,24), а также назначению уполномоченным по правам ребенка Анны Кузнецовой после ухода Павла Астахова (3 958,62).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 36 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 26 декабря 2016 года. События ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию.
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