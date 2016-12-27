Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28274212/
27 декабря 2016, 16:30 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сорокин: Ничто не должно помешать успешному проведению Кубка конфедераций

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нет ничего, что могло бы помешать успешному проведению в России Кубка конфедераций 2017 года по футболу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По всем функциям продвигаемся очень ровно все контракты связанные с Кубком конфедераций готовятся или заключены — заявил генеральный директор оргкомитета Россия-2018 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В целом пожаловаться не на что. Сложности в подготовке к турниру за 2016 год носили мелкий, рабочий характер. Глобальных вызовов не было и нет ничего такого, что могло бы помешать успешному проведению Кубка конфедераций», — сказал Сорокин.

Он отметил, что на данный момент Международная федерация футбола (ФИФА) положительно оценивает подготовку к проведению Кубка конфедераций. «Самый важный момент для оргкомитета в этом году — жеребьевка Кубка конфедераций. Мы уже получили письмо от ФИФА с высокой оценкой организации этого мероприятия, оно прошло на хорошем уровне. Вообще после каждого мероприятия мы получаем письма из ФИФА, и пока они все были хорошие», — рассказал гендиректор оргкомитета.

«По всем функциям продвигаемся очень ровно, все контракты, связанные с Кубком конфедераций, готовятся или заключены. У нас есть ясность с Минтрансом по бесплатному проезду, подготовлен большой транспортный план. Понятны все средства размещения, практически все подписаны: 11 гостиниц для команд и несколько для арбитров и официальных лиц. Готовим с Первым каналом церемонии открытия и закрытия — концепции уже есть, будем их детализировать в ближайшее время», — заключил собеседник агентства.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве («Открытие-Арена»), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи («Фишт») и Казани («Казань- Арена») с 17 июня по 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Утвержден график тестовых мероприятий на стадионах Кубка конфедераций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Координационный совет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций — 2017 утвердил график проведения тестовых мероприятий на стадионах, которые примут Кубок конфедераций. Об этом говорится в пост-релизе заседания, который оказался в распоряжении ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

Лыжники Легков, Белов, Петухов и Вылегжанин отстранены и не выступят на "Тур де Ски"

Оргкомитет ЧМ-2018 надеется, что арена в Петербурге будет сдана в эксплуатацию в 2016 году

Криштиану Роналду признан лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств