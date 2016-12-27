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27 декабря 2016, 13:03 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Гол Дзюбы в ворота Коста-Рики попал в десятку лучших по версии РФС

РФС назвал десятку лучших голов 2016 года, сообщает пресс-служба организации.

Болельщики возле стадиона ФК Краснодар перед началом товарищеского матча между сборными командами России и Коста-Рики. Увеличить
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© РИА "Новости"

Среди лауреатов — мяч, забитый нападающим сборной России Артемом Дзюбой в ворота Коста-Рики (3:3). Кроме того, в числе лучших гол Василия Березуцкого в ворота Англии (1:1) на Euro-2016.

Также в топ-10 попали голы Елены Морозовой (женская сборная России против Коста-Рики), Виталия Лысцова (молодежная сборная против Германии), Ивана Галанина (юношеская сборная против Австрии), Алексея Макарова (сборная по пляжному футболу против Египта), Максима Кутового (сборная (U-16) против Англии), Сергея Абрамова (мини-футбольная сборная против Сербии), Екатерины Пантюхиной (женская сборная против Турции) и Алексея Евсеева (молодежная сборная против Германии).

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