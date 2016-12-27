Гол Дзюбы в ворота Коста-Рики попал в десятку лучших по версии РФС

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Среди лауреатов — мяч, забитый нападающим сборной России Артемом Дзюбой в ворота Коста-Рики (3:3). Кроме того, в числе лучших гол Василия Березуцкого в ворота Англии (1:1) на Euro-2016.

Также в топ-10 попали голы Елены Морозовой (женская сборная России против Коста-Рики), Виталия Лысцова (молодежная сборная против Германии), Ивана Галанина (юношеская сборная против Австрии), Алексея Макарова (сборная по пляжному футболу против Египта), Максима Кутового (сборная (U-16) против Англии), Сергея Абрамова (мини-футбольная сборная против Сербии), Екатерины Пантюхиной (женская сборная против Турции) и Алексея Евсеева (молодежная сборная против Германии).