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27 декабря 2016, 11:44 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сантуш признан лучшим тренером национальных сборных по версии IFFHS

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.

<em>МОСКВА 27 декабря. /ТАСС/. </em>Наставник сборной Португалии <span class=error>Фернанду</span> <span class=error>Сантуш</span> признан лучшим тренером национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации. Увеличить
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Сантуш на прошедшем летом 2016 года во Франции чемпионате Европы по футболу привел сборную Португалии к первой в истории победе на турнире.

Сантуш по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 199 баллов. Второе место с 71 баллом занял бывший тренер сборной Исландии Ларс Лагербек, на третьей строчке расположился наставник немецкой сборной Йоахим Лев, набравший 62 очка.

Рейтинг составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.

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