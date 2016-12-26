Футболисты сборной Кот-д’Ивуара сыграли вничью с Зимбабве в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 0:0.

Обе национальные команды являются участниками Кубка африканских наций-2017, который пройдет в Габоне с 14 января по 5 февраля.

Сборная Зимбабве выступит на групповом этапе в квартете В, где ее соперниками будут команды Алжира, Туниса и Сенегала. Футболисты из Кот-д’Ивуара, являющиеся действующими чемпионами Африки, в рамках группы С встретятся со сборными ДР Конго, Марокко и Того. Победитель турнира в 2017 году сыграет на Кубке конфедераций, который пройдет в России.